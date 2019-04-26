26.04.2019 08:26

Открытие сезона на детской железной дороге в Харькове: праздничные поезда, конкурсы и выставки

На детской железной дороге «Малая Южная» в Харькове 1 мая торжественно откроется движение поездов



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На детской железной дороге «Малая Южная» 1 мая в 11:00 состоится торжественное открытие сезона. Как сообщили в пресс-центре ЮЖД, в этот день для детей будут курсировать праздничные поезда, проводиться веселые конкурсы и развлечения. Также гости магистрали смогут посетить музей истории детской железной дороги, выставку детского рисунка и экспозицию изделий, сделанных руками юных железнодорожников, на вокзале станции «Парк».

В этом году «Малая Южная» откроет свой 79-й сезон. Он продлится до 27 октября. С 1 мая по 3 июня и с 1 сентября до 27 октября будущие железнодорожники приглашают маленьких пассажиров и их родителей в праздничные дни, по субботам и воскресеньям. А с 3 июня и до 1 сентября ждут гостей ежедневно, кроме понедельника и вторника. Режим работы: с 10:30 до 16:20.