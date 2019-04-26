Под Харьковом заложили парк с «Аллеей трех поколений»

Парк заложили 25 апреля в Барвенково возле памятного знака воинам танкистам 31-й Гвардейской Барвенковской танковой бригады
Об этом сообщили организаторы мероприятия.
В рамках акции «Аллея трех поколений» высажены 60 кленов и ясеней.
В мероприятии приняли участие школьники и ученики лицея, воины афганцы и чернобыльцы.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
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