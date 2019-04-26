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26.04.2019  09:09   

Под Харьковом заложили парк с «Аллеей трех поколений»

Парк заложили 25 апреля в Барвенково возле памятного знака воинам танкистам 31-й Гвардейской Барвенковской танковой бригады


://sq.com.ua

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В рамках акции «Аллея трех поколений» высажены 60 кленов и ясеней.

В мероприятии приняли участие школьники и ученики лицея, воины афганцы и чернобыльцы.

Источник:   SQ
 Тэги:  памя, аллея, харьков, победа, барвенковаская, чернобыльцы
 
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