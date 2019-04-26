26.04.2019 09:20

Ко Дню города харьковчанам построят самый большой сухой фонтан с подсветкой

Новый главный архитектор Харькова рассказала, что сухой фонтан в центре планируют открыть 23 августа



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«В центральном круге сквера будет расположен сухой фонтан с подсветкой - 36 метров в диаметре. На аллеях будут новые скамейки, фонари, гранитное покрытие». Об этом корреспонденту "Комментариев" рассказала главный архитектор Харькова Татьяна Поливанова.

Раньше, как известно, в центре стоял памятник Ленину, а после того, как его убрали пришлось немного видоизменить площадь и положить брусчатку. Сейчас идет реконструкция сквера на площади Свободы.

Со слов Поливановой, в сквере каких-то кардинальных изменений не будет - в него «просто вдохнут новую жизнь».

Сухой фонтан не имеет чаши для воды, струи воды бьют из-под земли.

Поливанова также отметила, что информация о том, что под сквером проходит метро, не правдива, метро огибает это место. Так что, уверяет, архитектор «с метро ничего страшного не произойдет».

Строительство планируют завершить до 23 августа, как раз ко Дню города. РАнее мэр Геннадий Кернес на своей странице в сети Facebook он опубликовал фото проекта.

По словам городского головы, фонтан будет одним из самых больших в Украине «сухих» фонтанов. Его диаметр - 36 метров (для сравнения, подобный фонтан в парке имени Горького занимает всего 10 метров).