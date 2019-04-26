26.04.2019 09:55

В результате всеукраинского отбора харьковчанку избрали послом (ФОТО)

Курсантка Национальной академии Национальной гвардии Украины стала послом лидерской программы SDG - ambassadors.



://dniokh.gov.ua

Курсантка гуманитарного факультета Национальной академии Национальной гвардии Украины сержант Кристина Бойчук приняла участие во всеукраинском отборе и была выбрана послом Цели устойчивого развития № 5 «Гендерное равенство» лидерской программы для молодежи SDG - ambassadors. Программа имеет целью воплощение и реализацию Целей устойчивого развития - 2030, призванные спасти миллионы жизней, остановить несправедливость и защиты нашей планете. Организаторы программы - CSRUkraine, экспертная организация Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности в партнерстве с бизнесом» на протяжении 10 лет занимаются внедрением социальной ответственности для системных и качественных изменений в Украине.

22 апреля 2019 в г.. Киеве состоялась I стратегическая сессия Программы, на которой произошло знакомство со всеми участниками проекта, организаторами и представителями организаций, оказывающих поддержку: Министерства молодежи и спорта Украины, Фонда ООН в области народонаселения и тому подобное.