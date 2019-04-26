26.04.2019 13:16

В Киевском районе почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Мероприятие, посвященное 33-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, состоялось 25 апреля возле памятника Героям Чернобыля.



//city.kharkov.ua

Почтить память погибших в ядерном огне пришли участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, школьники, жители района.

Перед присутствующими выступили заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев и руководитель Киевской районной организации «Чернобыль» Петр Прокопенко. Священник Украинской православной церкви отец Алексей провел молебен по умершим участникам-чернобыльцам.

Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля.

Справка. В Киевском районе города Харькова в настоящее время проживают 1076 потерпевших вследствие аварии на ЧАЭС, из них - 618 участников ликвидации аварии; 359 граждан, пострадавших от ядерного взрыва; 101 вдова ликвидатора; 17 человек, участвовавших в ликвидации других ядерных аварий; 135 детей, пострадавших от последствий взрыва. С января 2019 года в Киевском районе умерло 10 человек, смерть которых связана с аварией на ЧАЭС.