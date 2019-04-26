26.04.2019 14:43

Коммунальщики благоустраивают братские захоронения

Капитальный ремонт и благоустройство братских захоронений времен Второй мировой войны проводится в преддверии 9 Мая на кладбищах Харькова.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 26 апреля, начальник управления капитального ремонта и реконструкции Департамента коммунального хозяйства Евгений Пасенов, в этом году ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в Харькове капитально отремонтируют два мемориала - на городском кладбище №5 по пр. Гагарина и на кладбище №9, расположенном на ул. Клочковской.

«Работы на этих объектах были начаты за два месяца до 9 мая, и завершить их планируем к 5 мая. Капитальный ремонт включает замену бортового камня и гранитного покрытия, облицовку постаментов, покраску памятников и озеленение территории мемориала, в том числе высадку цветов. Также на братской могиле на кладбище №5 мы устанавливаем на могилах памятные знаки и новые таблички с именами воинов», - отметил Евгений Пасенов.

По его словам, кроме капитального ремонта ежегодно ко Дню победы над фашизмом, а также ко Дню освобождения города на братских захоронениях проводятся текущие ремонты, в частности, уборка и благоустройство мемориалов, а также восстановление их в случае разрушения или актов вандализма.

Всего за последние три года в городе была проведена реконструкция семи мемориальных комплексов, в частности, в прошлом году на Мемориальном комплексе Славы в Лесопарке был проведен ремонт входной группы и главной аллеи.

Также ко Дню освобождения города на Мемориале Славы проведут комплексное благоустройство. Кроме того, планируется капитально отремонтировать памятник создателю танка Т-34 Михаилу Кошкину, который установлен возле завода им. Малышева.