26.04.2019 15:19

Состоялся траурный митинг в Молодежном парке (ФОТО)

Мероприятие, посвященное 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, состоялось сегодня, 26 апреля, возле памятника Чернобыльцам в Молодежном парке.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие ликвидаторы аварии, семьи чернобыльцев, представители городской и областной власти, духовенства, общественности. В честь погибших и умерших вследствие Чернобыльской катастрофы прозвучал троекратный залп. Присутствующие почтили их память минутой молчания и возложили к монументу цветы.

Глава Харьковской областной общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник отметил, что в Харьковской области живут около 12,5 тыс. участников ликвидации аварии, всего – 20,5 тыс. пострадавших вследствие катастрофы 1986 года, в том числе – вдовы и дети.

«В ликвидации принимали участие пожарные, сотрудники правоохранительных органов, военные, медики, работники общественного питания, физики, энергетики, ученые. Герой Советского Союза Леонид Телятников, который руководил тушением пожара, в свое время сказал, что город Харьков и область занимают второе место после Киева по своему вкладу в ликвидацию последствий аварии», - рассказал Анатолий Винник.

Также сегодня к памятнику пришел ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Анатолий Логвинов. Он отправился в Чернобыль 36-летним и принимал участие в заморозке под реактором, строительстве станций перегруза и других работах.

«Работали там, где требовались руки. Я был не один, была группа моих товарищей по «Харьковметрострою». Поехал, потому что это была беда всего нашего государства. Сегодняшний день – это память о единстве народа. Это то, с чего можно брать пример в любое время и при любых обстоятельствах. Нам бы сейчас в связи с тем, что наступают новые времена, засучить рукава и взяться за работу, чтобы навести порядок. Чернобыль останется в памяти навсегда», - сказал Анатолий Логвинов.

Как отметил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, в Харькове работает городская программа по поддержке чернобыльцев. Представители городской власти находятся в постоянном контакте с ликвидаторами в части социальной защиты, медицинского обеспечения, помогают решить отдельные проблемы, с которыми они обращаются.

«Погибли сотни и тысячи людей в первые годы, и умирают ежегодно. Мои отец и дядя уже в мае были там и участвовали в ликвидации аварии, поэтому не понаслышке знаю об этом. Люди совершили подвиг, который спас миллионы жизней. Очень хорошо, что сегодня с нами были дети, которые в первый раз в своей жизни положили к этом памятнику цветы. Возможно, наши чувства им передатутся, и они будут помнить о Чернобыльской трагедии, когда не будет тех людей, которые эту аварию ликвидировали. Так, как мы помним о наших дедах, которые воевали во Второй мировой войне, и о других страшных трагедиях», - сказал Евгений Водовозов.

Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало более 350 тыс. украинцев, в том числе харьковчане. В мае 1986 года из 30-километровой зоны было эвакуированы более 116 тыс. человек.

Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль» создала проект «Чернобыльская историческая мастерская», в котором собрано более 600 историй из уст участников ликвидации аварии, а в прошлом году издала книгу, посвященную ликвидации аварии и ее героям. По состоянию на 1 апреля 2019 в Харькове проживают 8 тыс. 886 граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.