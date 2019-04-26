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26.04.2019  18:18   

В Харькове состоится форум «Харьков: партнерство в туризме»

ХI Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» пройдет в городе 24-26 мая.


//city.kharkov.ua
Пресс-конференция, посвященная этому событию, прошла сегодня, 26 апреля, в пресс-центре Харьковского городского совета. 
 
Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, на форуме украинские и зарубежные специалисты обсудят актуальные вопросы развития туристической инфраструктуры современных городов и обменяются опытом, а представители туристической индустрии смогут установить новые контакты и укрепить партнерские отношения.
 
«Уровень фестиваля значительно вырос. Так, впервые за всю историю форума нас поддержала Всемирная туристская организация (ЮНВТО) – самая влиятельная организация в сфере туризма во всем мире, представитель которой посетит Харьков. Также впервые в Украину приедет руководство Всемирной федерации туристических городов. Приедут делегации городов-побратимов. Рассчитываем на участие 20 городов из 15 стран, и подтвердили участие в форуме практически все регионы Украины», - отметила Юлия Згурская. 
 
Начальник отдела развития туристской инфраструктуры и имиджевых проектов Департамента международного сотрудничества Алексей Поникаровский сообщил, что в рамках форума состоится конференция «Событийный туризм как часть креативной экономики и экономики впечатлений». Она будет состоять из четырех секций: 
1. «Событийный туризм, креативная экономика и экономика впечатлений: современные вызовы и тенденции». 
2. «Smart-туризм».
3. «Маркетинг как фактор развития и промоции туристических продуктов и дестинаций». 
4. «Правовое регулирование туризма». 
 
Как сообщила директор творческой группы «Kailas-V» Яна Волк, в рамках форума состоится награждение победителей конкурса проектов «Я люблю Харьков». Этот конкурс был объявлен в начале апреля. Его основные темы: меры по улучшению туристической инфраструктуры, предложения по совершенствованию общей информационной системы города, по развитию событийного, делового и спортивного туризма, созданию новых туристических маршрутов и пр.
 
Также во время форума «Харьков: партнерство в туризме» пройдет Фестиваль искусств и путешествий. Как сообщил его организатор Александр Чернобай, в его рамках будут демонстрироваться профессиональные видеоролики и фильмы, посвященные теме путешествий. В фестивале примут участие около 30 работ, которые были отобраны из более чем 1200 заявок, которые прислали из 102 стран. Победителями стали пять авторов из Украины, остальные - иностранцы.
 
На кинофестивале будут представлены номинации «Роуд-муви», «Трэвел-фото», «Трэвел-документалистика» и - впервые в Украине - «Дрон-видео», куда войдут работы, снятые с помощью квадрокоптера.  Показы пройдут 25 мая в кинотеатре им. Довженко. 
 
Участие в ХI Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме» - бесплатное. Регистрация будет открыта с 6 мая.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  форум, партнерство в туризме, харьков
 
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