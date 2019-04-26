26.04.2019 18:18

В Харькове состоится форум «Харьков: партнерство в туризме»

ХI Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» пройдет в городе 24-26 мая.



//city.kharkov.ua

Пресс-конференция, посвященная этому событию, прошла сегодня, 26 апреля, в пресс-центре Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, на форуме украинские и зарубежные специалисты обсудят актуальные вопросы развития туристической инфраструктуры современных городов и обменяются опытом, а представители туристической индустрии смогут установить новые контакты и укрепить партнерские отношения.

«Уровень фестиваля значительно вырос. Так, впервые за всю историю форума нас поддержала Всемирная туристская организация (ЮНВТО) – самая влиятельная организация в сфере туризма во всем мире, представитель которой посетит Харьков. Также впервые в Украину приедет руководство Всемирной федерации туристических городов. Приедут делегации городов-побратимов. Рассчитываем на участие 20 городов из 15 стран, и подтвердили участие в форуме практически все регионы Украины», - отметила Юлия Згурская.

Начальник отдела развития туристской инфраструктуры и имиджевых проектов Департамента международного сотрудничества Алексей Поникаровский сообщил, что в рамках форума состоится конференция «Событийный туризм как часть креативной экономики и экономики впечатлений». Она будет состоять из четырех секций:

1. «Событийный туризм, креативная экономика и экономика впечатлений: современные вызовы и тенденции».

2. «Smart-туризм».

3. «Маркетинг как фактор развития и промоции туристических продуктов и дестинаций».

4. «Правовое регулирование туризма».

Как сообщила директор творческой группы «Kailas-V» Яна Волк, в рамках форума состоится награждение победителей конкурса проектов «Я люблю Харьков». Этот конкурс был объявлен в начале апреля. Его основные темы: меры по улучшению туристической инфраструктуры, предложения по совершенствованию общей информационной системы города, по развитию событийного, делового и спортивного туризма, созданию новых туристических маршрутов и пр.

Также во время форума «Харьков: партнерство в туризме» пройдет Фестиваль искусств и путешествий. Как сообщил его организатор Александр Чернобай, в его рамках будут демонстрироваться профессиональные видеоролики и фильмы, посвященные теме путешествий. В фестивале примут участие около 30 работ, которые были отобраны из более чем 1200 заявок, которые прислали из 102 стран. Победителями стали пять авторов из Украины, остальные - иностранцы.

На кинофестивале будут представлены номинации «Роуд-муви», «Трэвел-фото», «Трэвел-документалистика» и - впервые в Украине - «Дрон-видео», куда войдут работы, снятые с помощью квадрокоптера. Показы пройдут 25 мая в кинотеатре им. Довженко.

Участие в ХI Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме» - бесплатное. Регистрация будет открыта с 6 мая.