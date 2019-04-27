27.04.2019 11:33

Почетный харьковчанин Константин Шердиц отмечает юбилей

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 27 апреля поздравил с 75-летием Почетного гражданина города Харькова, заслуженного работника культуры Украины Константина Шердица.



// city.kharkov.ua

«Благодаря многолетнему самоотверженному труду, мудрости и ответственности Вы являетесь примером для молодого поколения. От всей души желаю Вам здоровья и неиссякаемой энергии.

Пусть Вас всегда окружают своим теплом близкие и родные люди. Счастья Вам и благополучия!» - говорится в поздравлении городского головы.