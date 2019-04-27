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27.04.2019  11:33   

Почетный харьковчанин Константин Шердиц отмечает юбилей

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 27 апреля поздравил с 75-летием Почетного гражданина города Харькова, заслуженного работника культуры Украины Константина Шердица.


// city.kharkov.ua

«Благодаря многолетнему самоотверженному труду, мудрости и ответственности Вы являетесь примером для молодого поколения. От всей души желаю Вам здоровья и неиссякаемой энергии.

Пусть Вас всегда окружают своим теплом близкие и родные люди. Счастья Вам и благополучия!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков, шердиц, юбилей
 
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