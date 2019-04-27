Почетный харьковчанин Константин Шердиц отмечает юбилей

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 27 апреля поздравил с 75-летием Почетного гражданина города Харькова, заслуженного работника культуры Украины Константина Шердица.
«Благодаря многолетнему самоотверженному труду, мудрости и ответственности Вы являетесь примером для молодого поколения. От всей души желаю Вам здоровья и неиссякаемой энергии.
Пусть Вас всегда окружают своим теплом близкие и родные люди. Счастья Вам и благополучия!» - говорится в поздравлении городского головы.
Лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
В последние дни апреля синоптики обещают дожди.
В последнюю субботу апреля «докторы Айболиты» отмечают профессиональный праздник – Международный день ветеринарного врача.
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