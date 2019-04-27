Когда и где в Харькове святят куличи: расписание работы храмов на Пасху

В этом году православные христиане отметят праздник Пасхи 28 апреля.
Праздничные богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения и освящение пасхальных куличей будет проходить в харьковских храмах 27 и 28 апреля.
В субботу, 27 апреля, в 21:00 в храмах начнется чтение Деяний святых Апостолов, в 23:00 – Полунощница.
В воскресенье в полночь в храмах начнут служить Пасхальную заутреню, после этого пройдет Божественная литургия, после которой священнослужители освятят пасхальные куличи, творожные пасхи и другие продукты.
После Литургии священнослужители освятят пасхальные куличи, творожные пасхи и другие продукты.
Список храмов Харьковской епархии Украинской Православной Церкви
с указанием даты и времени освящения куличей
в день Светлого Христова Воскресения
27 апреля – 28 апреля 2019 г.
Лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
В последние дни апреля синоптики обещают дожди.
В последнюю субботу апреля «докторы Айболиты» отмечают профессиональный праздник – Международный день ветеринарного врача.
влажн.:
давл.:
ветер: