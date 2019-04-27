27.04.2019 12:02

Когда и где в Харькове святят куличи: расписание работы храмов на Пасху

В этом году православные христиане отметят праздник Пасхи 28 апреля.



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Праздничные богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения и освящение пасхальных куличей будет проходить в харьковских храмах 27 и 28 апреля.



В субботу, 27 апреля, в 21:00 в храмах начнется чтение Деяний святых Апостолов, в 23:00 – Полунощница.



В воскресенье в полночь в храмах начнут служить Пасхальную заутреню, после этого пройдет Божественная литургия, после которой священнослужители освятят пасхальные куличи, творожные пасхи и другие продукты.

После Литургии священнослужители освятят пасхальные куличи, творожные пасхи и другие продукты.





Список храмов Харьковской епархии Украинской Православной Церкви

с указанием даты и времени освящения куличей

в день Светлого Христова Воскресения

27 апреля – 28 апреля 2019 г.







