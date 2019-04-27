27.04.2019 23:55

Геннадий Кернес передал частицы Благодатного огня в храмы Харькова (ФОТО)

Благодатный огонь доставили в Харьков из Иерусалима сегодня, 27 апреля, вечером, накануне праздника Светлого Христова Воскресения.



// city.kharkov.ua

В этом году на схождение Благодатного огня в Иерусалиме собрались около 9 тысяч паломников со всего мира. Благодатный огонь зажегся в храме Гроба Господня в 14:32 по киевскому времени.

В Международном аэропорту «Харьков» лампаду с частицей Благодатного огня встретили Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, другие представители городской власти, депутаты, представители духовенства и сотни харьковчан.

Общаясь с прихожанами, встречающими святыню, Геннадий Кернес отметил, что Благодатный огонь - это чудо, которое дарит нам веру и надежду на лучшее. «Я хочу всех поздравить с великим праздником - Пасхой. Христос Воскрес! Желаю, чтобы воскресли все наши планы, чтобы наш город и Украина процветали и чтобы у вас, харьковчане, была счастливая жизнь. Чтобы были здоровы ваши дети и семьи. Счастья вам и удачи! С праздником!» - сказал Геннадий Кернес.

Все желающие смогли зажечь свои лампадки от Благодатного огня, который потом представители духовенства и руководства города передали в харьковские храмы.



В частности, Геннадий Кернес передал огонь в храм Священномученика Александра на пр. Александровском, в Свято-Петропавловский храм на ул. Шевченко и Свято-Покровский храм в Большой Даниловке.

После зажжения Благодатного огня в церквях Харькова начались ночные пасхальные богослужения.



Справка. Благодатный огонь - огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.