02.05.2019 10:59

Городские парки Харькова ищут сотрудников

КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» проведет ярмарку вакансий.



// РЕДПОСТ

Мероприятие пройдет 3 мая в 10.00 в Харьковском городском центре занятости, который находится по адресу: г.. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).

Там состоится презентация работодателя и мини-ярмарка вакансий КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:

– слесарь-сантехник;

– рабочий по благоустройству;

– озеленитель.



Справка. Коммунальное предприятие «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова» организовано в 2011 году. В него входят такие парковые зоны: «Парк Машиностроителей», «Парк культуры и отдыха «Зустріч», «Парк культуры и отдыха «Юность», «Парк культуры и отдыха им. Маяковского», «Парк культуры и отдыха «Зеленый гай».