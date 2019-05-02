Городские парки Харькова ищут сотрудников

КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» проведет ярмарку вакансий.
Мероприятие пройдет 3 мая в 10.00 в Харьковском городском центре занятости, который находится по адресу: г.. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Там состоится презентация работодателя и мини-ярмарка вакансий КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:
– слесарь-сантехник;
– рабочий по благоустройству;
– озеленитель.
Справка. Коммунальное предприятие «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова» организовано в 2011 году. В него входят такие парковые зоны: «Парк Машиностроителей», «Парк культуры и отдыха «Зустріч», «Парк культуры и отдыха «Юность», «Парк культуры и отдыха им. Маяковского», «Парк культуры и отдыха «Зеленый гай».
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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