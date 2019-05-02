Главная Новости Общество Яйца-кокосы, необычная корзинка и тайники, или Как наши животные отмечали Пасху (ФОТО, ВИДЕО)
02.05.2019  12:45   

Яйца-кокосы, необычная корзинка и тайники, или Как наши животные отмечали Пасху (ФОТО, ВИДЕО)

Праздничным угощением для обитателей Харьковского зоопарка к Пасхе стали крашенки.


://zoo.kharkov.ua

Как сообщили в зоопарке, пасхальное лакомство получили бурые капуцины, черно-бурые лисицы, корсаки, носуха, вороны. Яйца входят в привычный рацион этих животных и сюрпризом не стали, но яркий окрас угощений сразу же привлек их внимание. Так, черно-бурые лисицы и вороны утащили крашеные яйца в тайники. Корсаки устроили настоящие соревнование, пытаясь быстрее спрятать лакомство. А бурые капуцины решили сразу попробовать угощение. 

Также на Пасху одна из обитательниц зоопарка – агути по кличке Мася отметила день рождения. Именинница получила в качестве подарка пасхальную корзинку, где вместо крашеных яиц были обернутые в разноцветную бумагу кокосы. Внутри каждого из них были фрукты и орехи, которые пришлись по вкусу зверьку.

 

Источник:   " target="_blank">Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, пасха. животные, кормление
 
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