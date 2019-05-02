Яйца-кокосы, необычная корзинка и тайники, или Как наши животные отмечали Пасху (ФОТО, ВИДЕО)

Праздничным угощением для обитателей Харьковского зоопарка к Пасхе стали крашенки.
Как сообщили в зоопарке, пасхальное лакомство получили бурые капуцины, черно-бурые лисицы, корсаки, носуха, вороны. Яйца входят в привычный рацион этих животных и сюрпризом не стали, но яркий окрас угощений сразу же привлек их внимание. Так, черно-бурые лисицы и вороны утащили крашеные яйца в тайники. Корсаки устроили настоящие соревнование, пытаясь быстрее спрятать лакомство. А бурые капуцины решили сразу попробовать угощение.
Также на Пасху одна из обитательниц зоопарка – агути по кличке Мася отметила день рождения. Именинница получила в качестве подарка пасхальную корзинку, где вместо крашеных яиц были обернутые в разноцветную бумагу кокосы. Внутри каждого из них были фрукты и орехи, которые пришлись по вкусу зверьку.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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