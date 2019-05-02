02.05.2019 17:20

Лекции на религиозную тематику, крашенные яйца и куличи: в харьковских колониях отпраздновали Пасху (ФОТО)

В государственных учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции проведен ряд мероприятий по случаю празднования одного из самых больших христианских праздников - Пасхи.



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Все учреждения межрегионального управления посетили священнослужители различных религиозных конфессий, в частности Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины.

В православных храмах, часовнях и молитвенных комнатах проводились праздничные богослужения, святились пояса и яйца.

В отделениях социально-психологической службы учреждений исполнения наказаний для осужденных проводились информационные часы и лекции религиозной тематики.

В течение дня для осужденных были организованы праздничные трапезы, спортивные соревнования по различным видам спорта и просмотр телепередач на указанную тему, проведены концерты художественной самодеятельности силами осужденных.

Искренние слова благодарности представителям религиозных конфессий звучали из уст осужденных в благодарность за проведение Пасхальных праздников в местах неволе, вместе с надеждами на плодотворные встречи в будущем.