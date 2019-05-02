Главная Новости Общество Лекции на религиозную тематику, крашенные яйца и куличи: в харьковских колониях отпраздновали Пасху (ФОТО)
02.05.2019  17:20   

Лекции на религиозную тематику, крашенные яйца и куличи: в харьковских колониях отпраздновали Пасху (ФОТО)

В государственных учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции проведен ряд мероприятий по случаю празднования одного из самых больших христианских праздников - Пасхи.


// facebook

Все учреждения межрегионального управления посетили священнослужители различных религиозных конфессий, в частности Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины.

В православных храмах, часовнях и молитвенных комнатах проводились праздничные богослужения, святились пояса и яйца.

В отделениях социально-психологической службы учреждений исполнения наказаний для осужденных проводились информационные часы и лекции религиозной тематики.

В течение дня для осужденных были организованы праздничные трапезы, спортивные соревнования по различным видам спорта и просмотр телепередач на указанную тему, проведены концерты художественной самодеятельности силами осужденных.

Искренние слова благодарности представителям религиозных конфессий звучали из уст осужденных в благодарность за проведение Пасхальных праздников в местах неволе, вместе с надеждами на плодотворные встречи в будущем.

Источник:   Северо-Восточное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, праздник, пасха
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Власть В Харькове начал работу офис Уполномоченного ВР по правам человека 23.04 Власть В харьковских колониях персонал и заключенные совместно отметили праздник 18.04 Криминал и происшествия Подметные письма эволюционировали в «подметные» мобильники (ФОТО)
 
 

Видео

Рабинович: приглашаем в список мэров городов – будем побеждать и строить великую страну! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 