В Харькове 9 мая пройдут фестивали, парад оркестров и полевая каша для ветеранов (программа)

В Харькове начали отмечать 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы, проходят во всех районах Харькова. В частности, в соответствии с утвержденным планом в учебных заведениях и библиотеках проходят уроки памяти и встречи с ветеранами, конкурсы творческих работ, спортивные мероприятия. В районах города организованы праздничные программы для ветеранов Второй мировой войны.
Так, 4-9 мая праздничные программы для ветеранов и жителей районов пройдут возле памятника Воину-освободителю на ул. 23 Августа, в районных администрациях, в поселках Пятихатки, Большая Даниловка. Пройдут панихиды и митинги-реквиемы по погибшим у Памятника погибшим воинам на ул. Добродецкого, у памятника Герою Советского Союза Петру Широнину, в парках ст. Основа и в пос. Жихарь.
9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке (начало – в 9:00). Позже пройдет праздничная программа с полевой кашей для ветеранов, а в 16:00 начнется концерт возле Харьковского национального академического театра оперы и балета. На площадке перед театром выступят музыканты и состоится традиционный концерт духовых оркестров.
В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 9 мая состоится фестиваль «Поклонимся великим тем годам».
С полным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажн.:
давл.:
ветер: