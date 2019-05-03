Главная Новости Общество В Харькове 9 мая пройдут фестивали, парад оркестров и полевая каша для ветеранов (программа)
03.05.2019  12:28   

В Харькове 9 мая пройдут фестивали, парад оркестров и полевая каша для ветеранов (программа)

В Харькове начали отмечать 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.


://city.kharkov.ua

Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы, проходят во всех районах Харькова. В частности, в соответствии с утвержденным планом в учебных заведениях и библиотеках проходят уроки памяти и встречи с ветеранами, конкурсы творческих работ, спортивные мероприятия. В районах города организованы праздничные программы для ветеранов Второй мировой войны.

Так, 4-9 мая праздничные программы для ветеранов и жителей районов пройдут возле памятника Воину-освободителю на ул. 23 Августа, в районных администрациях, в поселках Пятихатки, Большая Даниловка. Пройдут панихиды и митинги-реквиемы по погибшим у Памятника погибшим воинам на ул. Добродецкого, у памятника Герою Советского Союза Петру Широнину, в парках ст. Основа и в пос. Жихарь.

9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке (начало – в 9:00). Позже пройдет праздничная программа с полевой кашей для ветеранов, а в 16:00 начнется концерт возле Харьковского национального академического театра оперы и балета. На площадке перед театром выступят музыканты и состоится традиционный концерт духовых оркестров. 

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 9 мая состоится фестиваль «Поклонимся великим тем годам». 

С полным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  праздник, парад, оркестры, харьков, программа
 
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