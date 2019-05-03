Средняя заработная плата штатно оформленного харьковчанина в 2 раза превышает минимальную (ИНФОГРАФИКА)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 составила 8711 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).
По сравнению с февралем 2019 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 5,9%, а за последние 12 месяцев (относительно марта 2018) - на 21,1%.
Индекс реальной заработной платы в марте 2019 по сравнению с февралем 2019 составил 104,8%, а относительно марта 2018 - 108,6%.
Тройка лидеров распределилась следующим образом:
1 – работники добывающей отрасли (нефтяники и газодобытчики) до 20 тысяч грн
2 – ІТ-шники ( 15 тысяч в среднем)
3 – строители (до 13 тысяч легальной оплаты)
Покинули тройку лидеров офисные рабочие и чиновники, «получающие» в среднем от 10 000 грн.
Как следует из инфографики реальная зарплата так и не смогла достись прошлогоднего уровня. Инфляция товаров съедает темпы прироста официальных выплат работникам.
Динамика средней заработной платы в 2018-2019 годах
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажн.:
давл.:
ветер: