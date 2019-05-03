03.05.2019 15:20

Средняя заработная плата штатно оформленного харьковчанина в 2 раза превышает минимальную (ИНФОГРАФИКА)



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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 составила 8711 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

По сравнению с февралем 2019 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 5,9%, а за последние 12 месяцев (относительно марта 2018) - на 21,1%.

Индекс реальной заработной платы в марте 2019 по сравнению с февралем 2019 составил 104,8%, а относительно марта 2018 - 108,6%.

Тройка лидеров распределилась следующим образом:

1 – работники добывающей отрасли (нефтяники и газодобытчики) до 20 тысяч грн

2 – ІТ-шники ( 15 тысяч в среднем)

3 – строители (до 13 тысяч легальной оплаты)

Покинули тройку лидеров офисные рабочие и чиновники, «получающие» в среднем от 10 000 грн.

Как следует из инфографики реальная зарплата так и не смогла достись прошлогоднего уровня. Инфляция товаров съедает темпы прироста официальных выплат работникам.

Динамика средней заработной платы в 2018-2019 годах