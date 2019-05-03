03.05.2019 15:45

Харьковские предприниматели стали активно наращивать задолженность перед сотрудниками

На 1 апреля текущего года задолженность по зарплате перед харьковчанами на 40% превысила прошлогодний показатель.



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На 1 апреля 2019 общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 280,8 млн.грн, из нее 40,2 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия.

Структура задолженности по выплате заработной платы на 1 апреля 2018-2019 годов

(в% к общей сумме)

Задолженность работникам экономически активных предприятий в марте 2019 увеличилась на 5,0%.

Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях в 2018-2019 годах

(на 1 число соответствующего месяца)

На начало апреля т.г. основная сумма задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (87,0%). При этом почти две трети долга образовано в г. Харькове (64,2%).

Лидерами по росту задолженности остается научно-производственная отрасль. текущая задолженность перед учеными и преподавателями стремиться к 9 млн грн. , треть из которой является вновь созданной. Следом идут строители и владельцы транспортных предприятий.

Высокий процент задолженности в промышленности объясняется значительнм числом предприятий-банкротов.

Не снижается уровень задолженности и в предприятиях торговой сферы.

Радует разве что отсутствие задолженности перед медицинскими работниками и оборонкой.