Харьковские предприниматели стали активно наращивать задолженность перед сотрудниками

На 1 апреля текущего года задолженность по зарплате перед харьковчанами на 40% превысила прошлогодний показатель.
На 1 апреля 2019 общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 280,8 млн.грн, из нее 40,2 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия.
Структура задолженности по выплате заработной платы на 1 апреля 2018-2019 годов
(в% к общей сумме)
Задолженность работникам экономически активных предприятий в марте 2019 увеличилась на 5,0%.
Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях в 2018-2019 годах
(на 1 число соответствующего месяца)
На начало апреля т.г. основная сумма задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (87,0%). При этом почти две трети долга образовано в г. Харькове (64,2%).
Лидерами по росту задолженности остается научно-производственная отрасль. текущая задолженность перед учеными и преподавателями стремиться к 9 млн грн. , треть из которой является вновь созданной. Следом идут строители и владельцы транспортных предприятий.
Высокий процент задолженности в промышленности объясняется значительнм числом предприятий-банкротов.
Не снижается уровень задолженности и в предприятиях торговой сферы.
Радует разве что отсутствие задолженности перед медицинскими работниками и оборонкой.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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