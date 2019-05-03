Главная Новости Общество Корейский производитель скоростных поездов подтвердил готовность изготавливать локомотивы для обновленного харьковского метро
03.05.2019  17:20   

Корейский производитель скоростных поездов подтвердил готовность изготавливать локомотивы для обновленного харьковского метро

Hyundai предложили запустить производство электрокаров в Украине


ФОТО: metro.kharkov.ua

Корейская компания Hyundai заинтересовалась участием в тендере Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство Харьковского метрополитена. Об этом, после переговоров в Харькове,  заявил посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу на встрече с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, сообщает пресс-служба ведомства.

Ли Янг Гу также положительно оценил высокую динамику двусторонних отношений в сфере транспорта и инфраструктуры. Со своей стороны, министр инфраструктуры Владимир Омелян пригласил корейскую сторону изучить возможности размещения мощностей компании Hyundai в стране.

 «Мы рассматриваем компанию Hyundai, как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai — очень интересная и конкурентная. Рынок в Украине и Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества крайне перспективно», — сказал министр.

Как отметил Омелян, пассажирские поезда Hyundai хорошо зарекомендовали себя в Украине, что является хорошим основанием для дальнейших переговоров «Укрзализныци» с указанной компанией по расширению сотрудничества.

Источник:   ubr
 Тэги:  метро, харьков, переговоры, локомотивы, корея
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.04 Дороги и транспорт В Пасхальную ночь метро будет работать дольше, а для посещения кладбищ введут дополнительные автобусные маршруты 26.04 Криминал и происшествия В Харькове заминировали станцию метро «Площадь Конституции», площадь Конституции и Исторический музей 25.04 Власть Харьков готовится к Пасхе и майским праздникам
 
 

Видео

Как в Харькове будут праздновать 9 Мая
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 