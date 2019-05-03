Корейский производитель скоростных поездов подтвердил готовность изготавливать локомотивы для обновленного харьковского метро

Hyundai предложили запустить производство электрокаров в Украине
Корейская компания Hyundai заинтересовалась участием в тендере Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство Харьковского метрополитена. Об этом, после переговоров в Харькове, заявил посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу на встрече с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, сообщает пресс-служба ведомства.
Ли Янг Гу также положительно оценил высокую динамику двусторонних отношений в сфере транспорта и инфраструктуры. Со своей стороны, министр инфраструктуры Владимир Омелян пригласил корейскую сторону изучить возможности размещения мощностей компании Hyundai в стране.
«Мы рассматриваем компанию Hyundai, как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai — очень интересная и конкурентная. Рынок в Украине и Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества крайне перспективно», — сказал министр.
Как отметил Омелян, пассажирские поезда Hyundai хорошо зарекомендовали себя в Украине, что является хорошим основанием для дальнейших переговоров «Укрзализныци» с указанной компанией по расширению сотрудничества.
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