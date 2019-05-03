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03.05.2019  17:35   

Харьков простился с Юрием Шрамко (ФОТО)

Почетный гражданин Харькова и Харьковской области скончался на 89-м году жизни.


//city.kharkov.ua
3 мая в Харькове простились с Юрием Шрамко, почетным гражданином города Харькова и Харьковской области, многолетним руководителем банка «Грант» и Благотворительного фонда «Правопорядок». Траурный митинг и панихида прошли во Дворце культуры Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. В них приняли участие многочисленные коллеги и ученики, ветераны, руководители города и областного совета.   
 
Харьковский городской голова Геннадий Кернес выразил соболезнования семье и близким Юрия Шрамко. «Мы были знакомы 25 лет, я горжусь этим и буду помнить Юрия Меркурьевича. Нет хорошего времени для расставания, это всегда страшно, всегда тяжело. Как все здесь, я прошу Бога для вас сил и, насколько это возможно, утешения», - сказал он. 
 
Слова благодарности и скорби прозвучали от ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василия Тация, бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Смирнова, председателя областного совета Сергея Чернова. Они отметили большой авторитет Юрия Шрамко в среде правоохранительных органов, его большие заслуги в благотворительной помощи семьям погибших полицейских. Фонд «Правопорядок», которым он руководил, более 20 лет оказывал системную поддержку детским учреждениям, давал стипендии талантливым студентам, музыкантам, актерам.  
 
 «Мы прощаемся с Юрием Меркурьевичем на Пасхальной неделе. В православии считается, что Бог отмечает ушедших в эти светлые дни своим особым знаком. Но главное - укрепляет близких, помогает пережить утрату. Светлая память», - сказал на траурном митинге городской голова. 
 
 Юрия Шрамко похоронили на 2-м городском кладбище.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  похороны, шрамко, харьков
 
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