03.05.2019 17:35

Харьков простился с Юрием Шрамко (ФОТО)

Почетный гражданин Харькова и Харьковской области скончался на 89-м году жизни.



//city.kharkov.ua

3 мая в Харькове простились с Юрием Шрамко, почетным гражданином города Харькова и Харьковской области, многолетним руководителем банка «Грант» и Благотворительного фонда «Правопорядок». Траурный митинг и панихида прошли во Дворце культуры Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. В них приняли участие многочисленные коллеги и ученики, ветераны, руководители города и областного совета.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес выразил соболезнования семье и близким Юрия Шрамко. «Мы были знакомы 25 лет, я горжусь этим и буду помнить Юрия Меркурьевича. Нет хорошего времени для расставания, это всегда страшно, всегда тяжело. Как все здесь, я прошу Бога для вас сил и, насколько это возможно, утешения», - сказал он.

Слова благодарности и скорби прозвучали от ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василия Тация, бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Смирнова, председателя областного совета Сергея Чернова. Они отметили большой авторитет Юрия Шрамко в среде правоохранительных органов, его большие заслуги в благотворительной помощи семьям погибших полицейских. Фонд «Правопорядок», которым он руководил, более 20 лет оказывал системную поддержку детским учреждениям, давал стипендии талантливым студентам, музыкантам, актерам.

«Мы прощаемся с Юрием Меркурьевичем на Пасхальной неделе. В православии считается, что Бог отмечает ушедших в эти светлые дни своим особым знаком. Но главное - укрепляет близких, помогает пережить утрату. Светлая память», - сказал на траурном митинге городской голова.

Юрия Шрамко похоронили на 2-м городском кладбище.