03.05.2019 18:12

В Харькове простились с заслуженным работником ЖКХ Григорием Жибером

Церемония прощания с председателем совета ветеранов КП «Харьковводоканал», заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства Украины Григорием Жибером состоялась сегодня, 3 мая, в здании администрации предприятия.



//city.kharkov.ua

Григорий Жибер скончался 30 апреля на 85-м году жизни.

На траурной церемонии присутствовали заместители городского головы Татьяна Таукешева, Андрей Руденко, Евгений Водовозов, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, представители ветеранских организаций, трудовой коллектив предприятия, коллеги, близкие, друзья, родственники.

Виталий Панов выразил соболезнования семье, родным и близким Григория Жибера.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим профессионалом своего дела и опытным руководителем. Григорий Жибер многое сделал для развития городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Харькова. Когда он пришел работать на «Харьковводоканал», ситуация была сложная. Благодаря его знаниям предприятию удалось не только выстоять, но и продолжить свое развитие. Мы всегда будем помнить его как прекрасного организатора, наставника и отзывчивого человека», - отметил Виталий Панов.

Справка. Григорий Назарович Жибер родился 20 февраля 1935 года в селе Днепровское Черниговской области. В 1964 году окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1973 году был назначен начальником Харьковского трамвайно-троллейбусного управления. В 1990 году работал начальником Харьковского областного управления жилищно-коммунального хозяйства. С 1995 года был заместителем генерального директора ТПО «Харьковкоммунпромвод». С 2004 года - помощник генерального директора КП «ПТП «Вода». Долгие годы возглавлял совет ветеранов КП «Харьковводоканал».

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знака почета, награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины.