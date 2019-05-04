04.05.2019 08:56

Сбитый 1 мая молнией флаг с монумента воину-освободителю: в сети появилось видео (ФОТО, ВИДЕО)

По поводу значимости этого события мнения харьковчан разделились: большинство увидели в этом плохой знак, кто-то расценил происшествие, как обычное природное явление.



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Необычное происшествие случилось 1 мая в начале девятого вечера. Во время грозы молния ударила прямо в верхушку автомата памятника Войну-освободителю, на которой был прикреплен украинский флаг. Вспышка - и сине-желтый стяг рухнул вниз. Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент.

Астрологи же уверены, что это предвестник перемен, которые могут вскоре произойти в Харькове. «Молния, гроза - это события уранического характера, а Уран отвечает за перемены, резкие и неожиданные события. Ждем инаугурации и наблюдаем за знаками», - объяснила «ГородХ» практикующий астролог.

В социальных сетях не прекращается дискуссия неравнодушных на этутему.