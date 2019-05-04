04.05.2019 17:47

Цены на морковь взлетели – догоняют капусту и лук

В харьковских супермаркетах и на рынках за килограмм овоща просят 30 гривен



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Всего за неделю с 25 апреля по 2 мая стоимость отечественной морковки на оптовых рынках поднялась на 25-30%. В настоящий момент цена килограмма овоща составляет порядка 18-20 грн., сообщает информационный ресурс 1km.kharkov.ua. А в харьковских супермаркетах купить 4 мая обыкновенную развесную немытую морковь дешевле 25-30 грн./кг уже не выйдет.

Виной всему все тот же дефицит украинских овощей, которые постепенно замещаются импортными. К примеру, в опте заграничная морковь сегодня продается по 20-22 грн./кг.

Вместе с тем шокирующие цены на другой обязательный ингредиент украинского борща – капусту – стабилизировались. Преимущественно за счет увеличения предложения молодых овощей. В некоторых столичных супермаркетах прошлогоднюю капусту уже даже не продают. А в тех сетях, где ее еще можно встретить, цены достигают 40-50 грн./кг. Тогда как молодые кочаны в рознице стоят порядка 30- 40 грн./кг.

Благодаря импортным поставкам из Узбекистана немного начали снижаться цены на лук. В последнюю неделю апреля в опте овощ подешевел на 15-20% до 21-23 грн./кг.

Хотя в харьковских супермаркетах цены все еще кусаются: килограмм лука в крупных сетях продают по 32-40 грн./кг.. На рынке возле метро и. Малышева и метро Индустриальная встречались розничные предложения ниже 30 грн.