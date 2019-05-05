05.05.2019 16:21

Питомцы харьковского зоопарка посетили особенных воспитанников (ФОТО, ВИДЕО)

5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов.



://zoo.kharkov.ua

Цель этого праздника – обратить внимания на проблемы людей с особыми потребностями. Так как их права, например, на доступное образование или трудоустройство в большинстве случаев не соблюдаются даже в экономически развитых странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения количество людей имеющих какую-либо форму инвалидности составляет примерно 15% населения земного шара, а это более 1 миллиарда. Более 100 миллионов – дети. В связи с повышением хронических заболеваний и старением населения показатели инвалидности возрастают.

Международный день борьбы за права инвалидов возник в 1992 году. Так, одновременно в 17 европейских странах 5 мая люди с особыми потребностями провели день борьбы против дискриминации людей с физическими, психическими и сенсорными ограничениями, а так же за соблюдение равных прав инвалидов. В дальнейшем мероприятие стали проводить ежегодно 5 мая с различными акциями и мероприятиями, участие в которых принимают благотворительные фонды, социальные службы и волонтёры.

Организатором подобного мероприятия стал и Харьковский зоопарк. Вместе с животными мы отправились в городской центр реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства «Проминь». Веселое представление и образовательная лекция никого не оставили равнодушным. Дети принимали участие в конкурсах от клоуна Феди, смеялись шуткам и проявляли смекалку в зоо-викторине. И, конечно же, общение с нашими питомцами – петухом, кроликом, черепахами, морскими свинками, совами – возможность рассмотреть и потрогать стало прекрасным элементом зоотерапии, которая благоприятно сказывается на состоянии здоровья деток.