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06.05.2019  13:31   

Харьковчанам предлагают разработать дизайн нового стартап-центра

Харьковчан приглашают принять участие в конкурсе и создать дизайн-проект хаба «StartUP Kharkiv».


// city.kharkov.ua

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, объявлен конкурс на разработку дизайна пространства в помещении, где будет размещаться хаб.

«Сам проект «StartUP Kharkiv» – креативный, и мы ждем креатива от конкурсантов. Потому что, во-первых, это возможность проявить себя, во-вторых – приобщиться к рождению грандиозного инновационного проекта», – отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Конкурс пройдет в два этапа. Для участия необходимо заполнить анкету-заявку (на сайте invest.kh.ua). Конкурсанты должны прислать плановое решение с расположением технического оборудования и концепцией дизайна интерьера, входной группы и фасада здания на электронный адрес: innovation_molod@city.kharkov.ua. Заявки будут приниматься до 22 мая.

27 мая экспертная комиссия огласит результаты отбора на официальных страницах «StartUP Kharkiv» в социальных сетях. 

Напомним, что «StartUP Kharkiv» создан для поддержки молодежных инициатив и реализации инновационных идей. Центр будет располагаться в районе Нетеченской набережной, на ул. Кузнечной, 1. Общая площадь помещения – 307 кв. м. В нем есть два больших зала – около 70 и 200 кв. м, в которых планируют создать кабинеты и свободную зону. На данный момент здание в строительном состоянии.

Проект реализуется Управлением инновационного развития и имиджевых проектов и КП «Городской информационный центр» под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стартап, харьков
 
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