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06.05.2019  13:49   

Индустриальный район: прошел митинг памяти погибших во Второй мировой войне

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоялись в Индустриальном районе.


//city.kharkov.ua
Митинги прошли у Мемориального комплекса жертвам Холокоста на пр. Московском, где в 1941-1942 годах находилось еврейское гетто; у стелы погибшим тракторостроителям возле ПАО «ХТЗ»; на городском кладбище №4; на ст. Рогань, где похоронены старшина Иван Синдеев  и младший сержант Павел Гришай, погибшие в 1943 году; у братской могилы на территории бывшего военного городка летчиков на ул. Тархова; в пос. Затишье, где похоронены 49 воинов. 
 
В мероприятиях приняли участие ветераны войны и труда, жители района, школьники, представители районной администрации, депутаты. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументам.
 
Заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова поблагодарила ветеранов за подвиг, мужество и героизм.
 
«Дорогие наши ветераны, наши вечные герои и великие люди! Спасибо вам за то, что мы сейчас живем и радуемся солнцу, за то, что мы растим детей и внуков, за то, что мы имеем возможность любить, мечтать и воплощать свои идеи в жизнь. Вы навсегда оставили огромный след в памяти всех поколений. Дай вам Бог крепкого здоровья и достатка сил», - сказала Елен
Тэги:  вторая мировая, почтили память, харьков
 
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