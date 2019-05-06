06.05.2019 13:49

Индустриальный район: прошел митинг памяти погибших во Второй мировой войне

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоялись в Индустриальном районе.



//city.kharkov.ua

Митинги прошли у Мемориального комплекса жертвам Холокоста на пр. Московском, где в 1941-1942 годах находилось еврейское гетто; у стелы погибшим тракторостроителям возле ПАО «ХТЗ»; на городском кладбище №4; на ст. Рогань, где похоронены старшина Иван Синдеев и младший сержант Павел Гришай, погибшие в 1943 году; у братской могилы на территории бывшего военного городка летчиков на ул. Тархова; в пос. Затишье, где похоронены 49 воинов.

В мероприятиях приняли участие ветераны войны и труда, жители района, школьники, представители районной администрации, депутаты. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументам.

Заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова поблагодарила ветеранов за подвиг, мужество и героизм.

«Дорогие наши ветераны, наши вечные герои и великие люди! Спасибо вам за то, что мы сейчас живем и радуемся солнцу, за то, что мы растим детей и внуков, за то, что мы имеем возможность любить, мечтать и воплощать свои идеи в жизнь. Вы навсегда оставили огромный след в памяти всех поколений. Дай вам Бог крепкого здоровья и достатка сил», - сказала Елен