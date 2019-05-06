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06.05.2019  16:21   

«Такова жизнь» в женской колонии Харькова (ФОТО)

Качановскую исправительную колонию (№54) посетил театр «КАЛЕЙДОСКОП»


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6 мая государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» с творческим визитом посетили профессиональные актеры театра «Калейдоскоп». 

В клубе для осужденных учреждения состоялось представление «Такова жизнь» с участием детей театра «Калейдоскоп». Демонстрировать спектакль юным актерам помогали взрослые артисты.

Со сцены звучали музыкальные композиции, декламировались юморески и стихи.

Спектакль вызвал положительную реакцию со стороны осужденных и сопровождалась бурными аплодисментами. После выступления детишек угостили сладостями, пирогами и напитками. 

Как отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко, проведение таких мероприятий, с участием детей, не только прививает женщинам любовь к искусству и театрального творчества, но и формирует чувство ответственности и побуждает на путь исправления.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  театр, колония, харьков, женская, качановка
 
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