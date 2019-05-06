«Такова жизнь» в женской колонии Харькова (ФОТО)

Качановскую исправительную колонию (№54) посетил театр «КАЛЕЙДОСКОП»
6 мая государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» с творческим визитом посетили профессиональные актеры театра «Калейдоскоп».
В клубе для осужденных учреждения состоялось представление «Такова жизнь» с участием детей театра «Калейдоскоп». Демонстрировать спектакль юным актерам помогали взрослые артисты.
Со сцены звучали музыкальные композиции, декламировались юморески и стихи.
Спектакль вызвал положительную реакцию со стороны осужденных и сопровождалась бурными аплодисментами. После выступления детишек угостили сладостями, пирогами и напитками.
Как отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко, проведение таких мероприятий, с участием детей, не только прививает женщинам любовь к искусству и театрального творчества, но и формирует чувство ответственности и побуждает на путь исправления.
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