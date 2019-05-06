Ретропоезд совершит рейс ко Дню Победы

06.05.2019 17:00

8 мая в 8:30 с вокзала «Харьков-Пассажирский» ретропоезд совершит праздничный рейс по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Пассажирами станут ветераны Южной магистрали.В течение путешествия до станцииЛюботин» для пассажиров ретропоезда будут звучать мелодии, фронтовые песни и инструментальные композиции времен Второй мировой войны.

В городе Люботин ветераны-железнодорожники примут участие в торжественном митинге, посвященном Дню победы, а также посетят Музей боевой и трудовой славы моторвагонного депо.

Справка. Праздничные рейсы ретропоезда ко Дню победы стали доброй традицией Южной магистрали. В первый рейс поезд, реконструированный руками железнодорожников, отправился 9 мая 2014 года. В составе поезда - настоящий паровоз 1954 года выпуска и пассажирский вагон, построенный в 1940 году.