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06.05.2019  17:00   

Ретропоезд совершит рейс ко Дню Победы

8 мая в 8:30 с вокзала «Харьков-Пассажирский» ретропоезд совершит праздничный рейс по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.


pz.gov.ua
Пассажирами станут ветераны Южной магистрали.

В течение путешествия до станции «Люботин» для пассажиров ретропоезда будут звучать мелодии, фронтовые песни и инструментальные композиции времен Второй мировой войны.

В городе Люботин ветераны-железнодорожники примут участие в торжественном митинге, посвященном Дню победы, а также посетят Музей боевой и трудовой славы моторвагонного депо.

Справка. Праздничные рейсы ретропоезда ко Дню победы стали доброй традицией Южной магистрали. В первый рейс поезд, реконструированный руками железнодорожников, отправился 9 мая 2014 года. В составе поезда - настоящий паровоз 1954 года выпуска и пассажирский вагон, построенный в 1940 году.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ретропоезд, харьков
 
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