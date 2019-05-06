Ретропоезд совершит рейс ко Дню Победы

8 мая в 8:30 с вокзала «Харьков-Пассажирский» ретропоезд совершит праздничный рейс по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В городе Люботин ветераны-железнодорожники примут участие в торжественном митинге, посвященном Дню победы, а также посетят Музей боевой и трудовой славы моторвагонного депо.
Справка. Праздничные рейсы ретропоезда ко Дню победы стали доброй традицией Южной магистрали. В первый рейс поезд, реконструированный руками железнодорожников, отправился 9 мая 2014 года. В составе поезда - настоящий паровоз 1954 года выпуска и пассажирский вагон, построенный в 1940 году.
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6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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