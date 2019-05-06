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06.05.2019  18:49   

Прием ветеранов состоялся в Индустриальном районе (ФОТО)

Торжественный прием ветеранов ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне прошел сегодня, 6 мая, в Администрации Индустриального района.


//city.kharkov.ua
Председатель райадминистрации Ольга Вельможная пожелала присутствующим мира и благополучия, здоровья и счастья, успехов и оптимизма.
 
«Спасибо вам, что не сломались, не отступили, а шли только вперед, освобождая от гитлеровских оккупантов каждый клочок нашей земли. Спасибо за то, что после победы вы подняли страну из развалин, построили жилые дома, восстановили мосты и дороги. Мы гордимся такими героями, как вы», - отметила Ольга Вельможная.
 
Ветеранам были вручены почетные грамоты и подарки.
 
Также их поздравили творческие музыкальные и танцевальные коллективы района.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  прием, ветераны, харьков
 
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