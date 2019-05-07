Где в Харькове не будет воды 7 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Героев Сталинграда, 136-а,б, 138-а, 138-а,б,в, 140-а,б, 142, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 4, 6, 8, ул. Ньютона, 115-а до 12:00 07.05.19 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 12 (п. №4, стояк) до 20:00 07.05.19 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 25 (п. №1), ул. Станкостроительная, 6 (п. №1) до 17:00 07.05.19 г.
Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №3) до 17:00 07.05.19 г., ул. Гиршмана, 4 до 20:00 07.05.19 г.
Московский район:
ул. Леся Сердюка, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 07.05.19 г.
Основянский район:
пер. Армянский, 2 (стояк) до 20:00 07.05.19 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в (п. №1, стояк) до 17:00 07.05.19 г., пр. Победы, 60, пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 07.05.19 г.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без существенных осадков, днем в западной половине области кратковременный дождь. Грозы, местами град.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
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давл.:
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