Почетный харьковчанин Владимир Пономаренко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 7 мая поздравил с днем рождения Владимира Пономаренко – Почетного гражданина Харькова, ученого-экономиста, ректора Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца.
«Ваши знания, опыт преподавательской и управленческой деятельности способствуют подготовке специалистов нового поколения. Неутомимая энергия, талант ученого и педагога заслуживают самого глубокого уважения и признательности.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Мира и добра Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении городского головы.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без существенных осадков, днем в западной половине области кратковременный дождь. Грозы, местами град.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
влажн.:
давл.:
ветер: