07.05.2019 10:37

Почетный харьковчанин Владимир Пономаренко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 7 мая поздравил с днем рождения Владимира Пономаренко – Почетного гражданина Харькова, ученого-экономиста, ректора Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца.



// city.kharkov.ua

«Ваши знания, опыт преподавательской и управленческой деятельности способствуют подготовке специалистов нового поколения. Неутомимая энергия, талант ученого и педагога заслуживают самого глубокого уважения и признательности.



Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Мира и добра Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении городского головы.