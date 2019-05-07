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07.05.2019  10:37   

Почетный харьковчанин Владимир Пономаренко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 7 мая поздравил с днем рождения Владимира Пономаренко – Почетного гражданина Харькова, ученого-экономиста, ректора Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца.


// city.kharkov.ua

«Ваши знания, опыт преподавательской и управленческой деятельности способствуют подготовке специалистов нового поколения. Неутомимая энергия, талант ученого и педагога заслуживают самого глубокого уважения и признательности. 

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Мира и добра Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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