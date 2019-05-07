07.05.2019 14:54

В Индустриальном районе прошли митинги, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли сегодня, 7 мая, у памятника погибшим воинам по ул. Луи Пастера и возле братского захоронения в сквере им. П. Кандаурова



//city.kharkov.ua

В мероприятиях приняли участие ветераны, представители районной администрации, депутаты, руководители предприятий и организаций, а также школьники и жители района.

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поздравила собравшихся с предстоящим Днем Победы. «С каждым годом все дальше уходят от нас героические и трагические годы Второй мировой войны. Эта война была одним из самых сложных испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу», - отметила Ольга Вельможная.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов-освободителей и возложили цветы к памятникам погибшим солдатам.

Также на мероприятии выступили творческие коллективы района.