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07.05.2019  14:54   

В Индустриальном районе прошли митинги, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли сегодня, 7 мая, у памятника погибшим воинам по ул. Луи Пастера и возле братского захоронения в сквере им. П. Кандаурова


//city.kharkov.ua
В мероприятиях приняли участие ветераны, представители районной администрации, депутаты, руководители предприятий и организаций, а также школьники и жители района.
 
Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поздравила собравшихся с предстоящим Днем Победы. «С каждым годом все дальше уходят от нас героические и трагические годы Второй мировой войны. Эта война была одним из самых сложных испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу», - отметила Ольга Вельможная. 
 
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов-освободителей и возложили цветы к памятникам погибшим солдатам.
 
Также на мероприятии выступили творческие коллективы района.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  возложение цветов, митинг, харьков, день победы
 
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