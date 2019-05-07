В Индустриальном районе прошли митинги, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли сегодня, 7 мая, у памятника погибшим воинам по ул. Луи Пастера и возле братского захоронения в сквере им. П. Кандаурова
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
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