07.05.2019 17:44

В Харькове готовятся отмечать День Матери

Среди нововведений последнего времени: семейный праздник День матери



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В 2019 году этот день приходится на 12 мая.

"Мать ... Это волшебное слово таит в себе величие добра, любви и теплых воспоминаний. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. она - корень жизни, хранительница человеческого рода" - подчеркиают региональные статистики в специализированномп пресс-релизе, подготовленном к новому празднику.

По оценке, на начало 2018, в Харьковской области проживало 1 437,7 тыс. женщин, из них в возрасте 15-49 лет - 640,5 тыс. человек, или 44,5% женщин области.

В 2017 году на Харьковщине родилось 21 631 младенца.

Распределение детей по порядку их рождения сложилось следующим образом:

53,3% - это первенцы,

35,0% - вторые по очередности рождения детей,

11,7% - третьи и последующие дети.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 26,5 лет.

По данным выборочного опроса домохозяйств в октябре 2018 по рождаемости детей женщинами в возрасте 15 лет и старше, 86,7% женщин сообщили, что рожали хотя бы раз в жизни.

Из них 53,7% родили одного ребенка, 41,7% - двоих детей и 4,6% - трех и более детей.

Большинство женщин (54,0%) родили своего первенца в возрасте 20-24 лет, каждая пятая женщина - в возрасте 25-29 лет, а каждый шестой - в возрасте 15-19 лет