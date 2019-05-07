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07.05.2019  17:44   

В Харькове готовятся отмечать День Матери

Среди нововведений последнего времени: семейный праздник День матери


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В 2019 году этот день приходится на 12 мая.
"Мать ... Это волшебное слово таит в себе величие добра, любви и теплых воспоминаний. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. она - корень жизни, хранительница человеческого рода" - подчеркиают региональные статистики в специализированномп пресс-релизе, подготовленном к новому празднику.
По оценке, на начало 2018, в Харьковской области проживало 1 437,7 тыс. женщин, из них в возрасте 15-49 лет - 640,5 тыс. человек, или 44,5% женщин области.
В 2017 году на Харьковщине родилось 21 631 младенца.
Распределение детей по порядку их рождения сложилось следующим образом:
  • 53,3% - это первенцы,
  • 35,0% - вторые по очередности рождения детей,
  • 11,7% - третьи и последующие дети.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 26,5 лет.
По данным выборочного опроса домохозяйств в октябре 2018 по рождаемости детей женщинами в возрасте 15 лет и старше, 86,7% женщин сообщили, что рожали хотя бы раз в жизни.
Из них 53,7% родили одного ребенка, 41,7% - двоих детей и 4,6% - трех и более детей.
Большинство женщин (54,0%) родили своего первенца в возрасте 20-24 лет, каждая пятая женщина - в возрасте 25-29 лет, а каждый шестой - в возрасте 15-19 лет

Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечается один из

 

 

 

 

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  праздник, матери, харьков, статистика, почитание
 
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