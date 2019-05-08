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08.05.2019  12:12   

Основянский район: проведены мероприятия к Дню Победы (ФОТО)

Гражданские панихиды по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли в парке станции Основа и пос. Жихарь.


//city.kharkov.ua
В мероприятиях приняли участие ветераны Второй мировой войны, председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, депутаты городского и областного советов, школьники, представители предприятий, организаций и учреждений, жители района.
 
Присутствующие возложили цветы к Вечному огню и памятнику погибшим воинам и почтили память погибших минутой молчания.
 
 
Тэги:  день победы, мероприятия, харьков
 
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