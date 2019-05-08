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08.05.2019  12:47   

Открылся Центр поддержки молодежных инициатив

Презентация Городского центра поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9» состоялась в Госпроме (6-й подъезд, 9-й этаж).


//city.kharkov.ua
Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, в новой локации планируется проводить образовательные, спортивные, социальные и другие мероприятия.
 
«Это место для креативной молодежи, которая получит возможность для всестороннего развития. Здесь можно предложить какой-либо проект, найти единомышленников. Раньше молодые люди были вынуждены собираться в различных платных локациях, а теперь у них есть бесплатное место для своих мероприятий, для интересного и полезного времяпровождения. Здесь будут проводиться интеллектуальные игры, лекции, тренинги. Уверен, что это будет очень популярное место», - отметил Константин Лобойченко.
 
Центр поддержки молодежных инициатив был открыт при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ».
 
«Мы очень ценим таких партнеров, как Харьков, - подчеркнул проектный менеджер «GIZ» Денис Ткачев. - Поддержка молодежи - это один из важных компонентов в развитии нашего международного сотрудничества, общественного движения в Украине».
 
Заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан сообщила, что «ХАБ 6/9» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00, кроме субботы и воскресенья.
 
«Работа центра будет направлена на национально-патриотическое воспитание, молодежное лидерство и предпринимательство, волонтерство, популяризацию здорового образа жизни, поддержку молодежных инициатив. В наших планах - создать подобные открытые пространства для молодежи во всех районах города», - отметила Алина Помазан.
 
Также она сообщила о начале открытого конкурса для общественных организаций, которые хотят стать координатором центра поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9» и будущей сети молодежных пространств. С информацией об этапах и порядке проведения конкурса можно ознакомиться здесь.
 
Конкурсные заявки с пакетом документов необходимо предоставить в управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта по адресу: пл. Свободы, 5, 6-й подъезд, 6-й этаж, каб. №74 (телефон: 725-20-74).
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  хаб, центр молодежных инициатив, харьков
 
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