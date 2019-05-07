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07.05.2019  19:17   

Московский район: прошел митинг памяти воинов-освободителей (ФОТО)

Митинг-реквием накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялся у братского воинского захоронения на кладбище №3 по ул. Академика Павлова.


//city.kharkov.ua
Памятные мероприятия по случаю 74-й годовщины победы над фашизмом прошли также возле бюста Героя Советского Союза Петра Широнина и памятного знака Защитникам Отечества.
 
В митингах приняли участие ветераны войны, руководство Администрации Московского района, представители предприятий, организаций и учреждений, школьники и жители района.
 
Присутствующие возложили к памятным знакам цветы и почтили память погибших героев минутой молчания. Школьники запустили в небо символ мира - стаю голубей.
 
Председатель районной администрации Олег Товкун поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и поблагодарил ветеранов за их мужество и героизм. «Мы никогда не должны забывать о тех героических подвигах, которые совершили наши отцы, деды и прадеды во имя свободы и мирной жизни будущих поколений. Ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы миллионов людей. И долг нашего поколения – научить своих детей любить Родину и быть готовыми постоять за нее так, как это делали вы! Ваш подвиг навеки останется в истории человечества!» - подчеркнул глава района.
 
Тэги:  день победы, почтили память, харьков
 
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