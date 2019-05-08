Сегодня до станции Люботин отправился ретро-поезд

Традиционно для ветеранов ВОВ жителей Харьков отправился в путь «поезд – музей», на котором когда то встречали солдат, вернувшихся с победой над фашизмом.
Сегодня в 8.00. от главной платформы вокзала Харьков-Пассажирский регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» до станции Люботин отправился ретро-поезд. В его составе есть, в частности, уникальный вагон пригородного сообщения изготовления 30-х годов.
Почетными пассажирами были более двух десятков ветеранов-железнодорожников.
В Люботине их ждут праздничный концерт и посещение музея.
До станции «Люботин» для пассажиров будут звучать мелодии, фронтовые песни и инструментальные композиции времен Второй мировой войны.
В городе Люботин ветераны-железнодорожники примут участие в торжественном митинге, посвященном Дню победы, а также посетят Музей боевой и трудовой славы моторвагонного депо.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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