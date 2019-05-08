08.05.2019 10:36

Сегодня до станции Люботин отправился ретро-поезд

Традиционно для ветеранов ВОВ жителей Харьков отправился в путь «поезд – музей», на котором когда то встречали солдат, вернувшихся с победой над фашизмом.



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Сегодня в 8.00. от главной платформы вокзала Харьков-Пассажирский регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» до станции Люботин отправился ретро-поезд. В его составе есть, в частности, уникальный вагон пригородного сообщения изготовления 30-х годов.

Почетными пассажирами были более двух десятков ветеранов-железнодорожников.

В Люботине их ждут праздничный концерт и посещение музея.

До станции «Люботин» для пассажиров будут звучать мелодии, фронтовые песни и инструментальные композиции времен Второй мировой войны.

В городе Люботин ветераны-железнодорожники примут участие в торжественном митинге, посвященном Дню победы, а также посетят Музей боевой и трудовой славы моторвагонного депо.