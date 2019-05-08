В Харькове ребенок сломал позвоночник во время развлечений в батутном комплексе

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении владельца батутного клуба в одном из торгово-развлекательных центров.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, 39-летнему мужчине инкриминируется служебная халатность (ч. 1 ст. 367 УК Украины).
В начале ноября 2017 во время развлечений парень прыгнул с батута в яму с поролоновым наполнителем. Сразу за ним прыгнула другой ребенок, который упал на потерпевшего и тяжело травмировал.
Как выяснилось в ходе следствия, в момент происшествия дежурный сотрудник зала оставил посетителей аттракциона без присмотра и не разъяснил правила безопасного поведения. Более того, указанный рабочий не имел необходимой квалификации, поэтому владелец батутов вообще не имел права допускать его к обслуживанию клиентов.
Если вина владельца батутного клуба будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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