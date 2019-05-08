Главная Новости Общество В Харькове ребенок сломал позвоночник во время развлечений в батутном комплексе
08.05.2019  10:51   

В Харькове ребенок сломал позвоночник во время развлечений в батутном комплексе

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении владельца батутного клуба в одном из торгово-развлекательных центров.


// facebook

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, 39-летнему мужчине инкриминируется служебная халатность (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

В начале ноября 2017 во время развлечений парень прыгнул с батута в яму с поролоновым наполнителем. Сразу за ним прыгнула другой ребенок, который упал на потерпевшего и тяжело травмировал.

Как выяснилось в ходе следствия, в момент происшествия дежурный сотрудник зала оставил посетителей аттракциона без присмотра и не разъяснил правила безопасного поведения. Более того, указанный рабочий не имел необходимой квалификации, поэтому владелец батутов вообще не имел права допускать его к обслуживанию клиентов.

Если вина владельца батутного клуба будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Главное
 Тэги:  прокуратура, травма, харьков, развлечения, расследование
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Криминал и происшествия За семь тысяч гривен госрегистратор помогла просвоить коровники стоимостью миллион гривен 06.05 Криминал и происшествия Банкир, обворовывавший клиентов и пытавшийся убить одну из них, получил совокупный приговор 03.05 Криминал и происшествия В Харькове осудили женщину, которая убила престарелую родственницу «от усталости»
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 