08.05.2019 12:34

В саду Шевченко обновили разбитый памятный знак (ФОТО)

В Харькове восстановили памятный знак в честь провозглашения Декларации о суверенитете Украины.



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Напомним, камень разбили утром 6 мая. В мэрии обещали восстановить поврежденную плиту и установить ее на место до конца недели.

Памятный знак восстановили за счет городского бюджета, сообщает UA Харків.

Позже будет изготовлен новый памятный знак, максимально приближенный к оригиналу, отметили в Департаменте коммунального хозяйства.



Фото: Facebook/ua.kharkiv.nstu



