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08.05.2019  12:34   

В саду Шевченко обновили разбитый памятный знак (ФОТО)

В Харькове восстановили памятный знак в честь провозглашения Декларации о суверенитете Украины.


// Telegram

Напомним, камень разбили утром 6 мая. В мэрии обещали восстановить поврежденную плиту и установить ее на место до конца недели.

Памятный знак восстановили за счет городского бюджета, сообщает UA Харків.

Позже будет изготовлен новый памятный знак, максимально приближенный к оригиналу, отметили в Департаменте коммунального хозяйства.


Фото: Facebook/ua.kharkiv.nstu

 

Тэги:  сад, табличка, харьков, зеленстрой, полиция, журнал
 
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