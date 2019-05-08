В саду Шевченко обновили разбитый памятный знак (ФОТО)

В Харькове восстановили памятный знак в честь провозглашения Декларации о суверенитете Украины.
Напомним, камень разбили утром 6 мая. В мэрии обещали восстановить поврежденную плиту и установить ее на место до конца недели.
Памятный знак восстановили за счет городского бюджета, сообщает UA Харків.
Позже будет изготовлен новый памятный знак, максимально приближенный к оригиналу, отметили в Департаменте коммунального хозяйства.
Фото: Facebook/ua.kharkiv.nstu
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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