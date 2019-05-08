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08.05.2019  14:19   

У памятника Воину-освободителю прошел церемониал памяти (ФОТО)

Традиционный церемониал памяти «Краски памяти... Это нужно живым...», посвященный Дню памяти и примирения и 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоялся 7 мая в Шевченковском районе.


//city.kharkov.ua
На площадке возле памятника Воину-освободителю собрались местные жители, ветераны войны и труда, учащиеся, представители общественных организаций.
 
Председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский отметил героический подвиг ветеранов и поблагодарил их за отвагу, которую они проявили на полях сражений. Также к ветеранам обратился депутат городского совета Габриел Михайлов, который поблагодарил их за ратный труд в послевоенные годы, благодаря которому Харьков был восстановлен из руин.
 
Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили погибших минутой молчания, а ученики 9-11 классов школы №117 - победители районного этапа военно-спортивной игры «Патриот» - возложили гирлянду цветов.
 
Во время мероприятия для ветеранов выступили творческие коллективы района. Кроме того, среди школьников прошел конкурс рисунка на асфальте.
 
 
 
Тэги:  день примирения, митинг, харьков
 
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