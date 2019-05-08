У памятника Воину-освободителю прошел церемониал памяти (ФОТО)

Традиционный церемониал памяти «Краски памяти... Это нужно живым...», посвященный Дню памяти и примирения и 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоялся 7 мая в Шевченковском районе.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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