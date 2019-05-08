08.05.2019 14:19

У памятника Воину-освободителю прошел церемониал памяти (ФОТО)

Традиционный церемониал памяти «Краски памяти... Это нужно живым...», посвященный Дню памяти и примирения и 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоялся 7 мая в Шевченковском районе.



//city.kharkov.ua

На площадке возле памятника Воину-освободителю собрались местные жители, ветераны войны и труда, учащиеся, представители общественных организаций.

Председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский отметил героический подвиг ветеранов и поблагодарил их за отвагу, которую они проявили на полях сражений. Также к ветеранам обратился депутат городского совета Габриел Михайлов, который поблагодарил их за ратный труд в послевоенные годы, благодаря которому Харьков был восстановлен из руин.

Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили погибших минутой молчания, а ученики 9-11 классов школы №117 - победители районного этапа военно-спортивной игры «Патриот» - возложили гирлянду цветов.

Во время мероприятия для ветеранов выступили творческие коллективы района. Кроме того, среди школьников прошел конкурс рисунка на асфальте.