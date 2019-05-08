08.05.2019 17:18

В Харькове с Днем Победы поздравили Героев войны

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев и участник боевых действий, награжденный 4-мя медалями «За отвагу» Алексей Прокофьев принимали поздравления с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.



//city.kharkov.ua

Сегодня, 8 мая, героев поздравили заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, представители Департамента труда и социальной политики, Администрации Индустриального района и военные.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что много лет в Харькове работает программа социальной поддержки Героев Советского Союза, кавалеров 4-х орденов Славы и участников войны, награжденных 4-мя медалями «За отвагу!».

«У нас первый список был из 67 человек. Сегодня их осталось двое. Герой Советского Союза и кавалер 4-х медалей «За отвагу!». Мы очень гордимся, что они харьковчане, гордимся их жизненными историями. Хотим, чтобы они как можно дольше оставались активными. Стараемся, чтобы были здоровым. Политика нашего города и мэра состоит в том, что честь и достоинство этих людей, которые прошли такие страшные испытания, - достояние страны. Мы должны беречь их и делать все, чтобы об их подвиге помнили будущие поколения», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Алексей Прокофьев воевал в 1944-1945 годах, когда был призван в армию по возрасту, и называет себя самым молодым ветераном войны. «Утром и вечером делаю физзарядку, и мне кажется, что это меня поддерживает, а сегодня с утра поехал за цементом, 25 кг. Не сижу на месте, не могу без работы», - поделился Алексей Прокофьев.

Михаил Карпеев встречает 74-ю годовщину Победы в возрасте 96 лет. Накануне 9 Мая он пожелал молодежи успехов во всех начинаниях. «Во всех делах, чтобы они служили Родине и выполняли свой долг для защиты государства. У нас в Харькове очень хороший костяк, который всегда и во всем может помочь и выполнит любую задачу!» - сказал Михаил Карпеев.

Справка. Михаил Поликарпович Карпеев родился 21 ноября 1922 года. Штурман 75-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Карпеев в ходе войны совершил 310 боевых вылетов, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов. Принимал участие в освобождении Харькова. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 29 июня 1945 года за проявленные мужество, отвагу и героизм, проведенные 100 успешных вылетов на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 боевых вылетов на разведку, 110 боевых вылетов для связи с партизанами.

Алексей Прокофьев родился 10 (18 по паспорту) апреля 1925 года в селе Михайловка Одесской области. Награжден четырьмя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За освобождение Белграда получил благодарность от Верховного Главнокомандующего СССР. В боях за освобождение Чехословакии получил ранение под городом Брно, был отправлен в госпиталь в Братиславу, где и встретил День Победы. После был направлен на Восточный фронт. По окончанию войны с Японией служил в Красноярске и Иркутске. Жил и работал в городе Сарата Одесской области. С января 2018 года живет с семьей в Харькове.