Ветеранов Немышлянского района поздравили с Днем Победы концертом и полевой кашей (ФОТО)

Праздничный концерт «Память вечно жива» по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошел 7 мая на бульваре Юрьева.
В мероприятии приняли участие ветераны, руководство районной администрации, жители района. Всего на празднике собралось около 700 человек.
Всех присутствующих с предстоящим праздником поздравила председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. «У каждой семьи есть своя история этой войны, но общей для всех остается светлая радость победы. Она неразрывно связывает все поколения, придает сил и вдохновения для добрых дел, укрепляет веру в счастливое будущее Украины», - отметила Татьяна Топчий.
Подарком для ветеранов стал концерт, который подготовили творческие коллективы района. Также всех гостей праздника угощали полевой кашей.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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