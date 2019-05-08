Главная Новости Общество Ветеранов Немышлянского района поздравили с Днем Победы концертом и полевой кашей (ФОТО)
08.05.2019  18:00   

Ветеранов Немышлянского района поздравили с Днем Победы концертом и полевой кашей (ФОТО)

Праздничный концерт «Память вечно жива» по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошел 7 мая на бульваре Юрьева.


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие ветераны, руководство районной администрации, жители района. Всего на празднике собралось около 700 человек.

Всех присутствующих с предстоящим праздником поздравила председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. «У каждой семьи есть своя история этой войны, но общей для всех остается светлая радость победы. Она неразрывно связывает все поколения, придает сил и вдохновения для добрых дел, укрепляет веру в счастливое будущее Украины», - отметила Татьяна Топчий.

Подарком для ветеранов стал концерт, который подготовили творческие коллективы района. Также всех гостей праздника угощали полевой кашей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  9 мая, день победы, концерт, харьков
 
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