08.05.2019 17:35

9 Мая в Харькове: фестивали, парад оркестров и полевая каша для ветеранов

В Харькове отмечают 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.



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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех районах Харькова.



В 9:00 состоится торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке.



В 10:00 пройдет праздничная программа для ветеранов в Северном корпусе ХНУ им. Каразина.



В 11:00 состоится высадка дубов в саду Шевченко на участке между ХНАТОБом и памятником Шевченко.



В 16:00 начнется концерт возле Харьковского национального академического театра оперы и балета. На площадке перед театром выступят музыканты и состоится традиционный концерт духовых оркестров.



В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 9 мая состоится фестиваль «Поклонимся великим тем годам».



Полный план праздничных мероприятий