Главная Новости Общество 9 Мая в Харькове: фестивали, парад оркестров и полевая каша для ветеранов
08.05.2019  17:35   

9 Мая в Харькове: фестивали, парад оркестров и полевая каша для ветеранов

В Харькове отмечают 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.


// РЕДПОСТ

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех районах Харькова.

В 9:00 состоится торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке.

В 10:00 пройдет праздничная программа для ветеранов в Северном корпусе ХНУ им. Каразина.

В 11:00 состоится высадка дубов в саду Шевченко на участке между ХНАТОБом и памятником Шевченко.

В 16:00 начнется концерт возле Харьковского национального академического театра оперы и балета. На площадке перед театром выступят музыканты и состоится традиционный концерт духовых оркестров.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 9 мая состоится фестиваль «Поклонимся великим тем годам».

Полный план праздничных мероприятий

Тэги:  9 мая, день победы, концерт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.05 Общество Ветеранов Немышлянского района поздравили с Днем Победы концертом и полевой кашей (ФОТО) 08.05 Общество Сюрпризы концерта «Победа. Одна на всех»: Эйфелева башня для Златы Огневич и горящий рояль Милы Нитич 08.05 Власть Торжества по случаю Дня памяти и примирения на Мемориале Славы прошли спокойно, – Нацполиция
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 