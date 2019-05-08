9 Мая в Харькове: фестивали, парад оркестров и полевая каша для ветеранов

В Харькове отмечают 74-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех районах Харькова.
В 9:00 состоится торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке.
В 10:00 пройдет праздничная программа для ветеранов в Северном корпусе ХНУ им. Каразина.
В 11:00 состоится высадка дубов в саду Шевченко на участке между ХНАТОБом и памятником Шевченко.
В 16:00 начнется концерт возле Харьковского национального академического театра оперы и балета. На площадке перед театром выступят музыканты и состоится традиционный концерт духовых оркестров.
В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 9 мая состоится фестиваль «Поклонимся великим тем годам».
Полный план праздничных мероприятий
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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