08.05.2019 19:58

Генеральный план Харькова изменился

Изменения в части использования свободных территорий были внесены в генеральный план города Харькова.



//city.kharkov.ua

Этот вопрос рассматривался сегодня, 8 мая, на заседании архитектурно-градостроительного совета.

Главный архитектор Харькова Татьяна Поливанова напомнила, что нынешний генплан был разработан в 2005 году. Согласно этому документу, основное направление территориального развития Харькова - не вширь, а за счет своих внутренних резервов.

«Раз в пять лет производится корректировка генерального плана. Это связано с тем, что город меняется, и у территориальной громады появляются новые потребности. В настоящее время многие предприятия предложили сократить свои территории, которые не используются, чтобы не платить за землю. Также они уменьшили площади своих санитарно-защитных зон. Это серьезный резерв на будущее для застройки территории города жилыми домами и сопутствующей инфраструктурой», - отметила Татьяна Поливанова.

По ее словам, за последние годы свои территории скорректировали около 100 предприятий. Все эти изменения теперь внесены в генплан.

«Например, в новом зонинге генплана предложено перевести территорию бывшего завода «Серп и молот» - а это около 100 гектаров земли - в зону жилого и общественного назначения. Теперь там можно строить микрорайоны, объекты обслуживания жилья», - рассказала главный архитектор города.

По ее словам, после внесения изменений в генеральный план города Харькова необходимо будет провести проектирование детальных планов этих территорий, чтобы точно понимать, какие объекты могут там появиться.