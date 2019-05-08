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08.05.2019  19:58   

Генеральный план Харькова изменился

Изменения в части использования свободных территорий были внесены в генеральный план города Харькова.


//city.kharkov.ua
Этот вопрос рассматривался сегодня, 8 мая, на заседании архитектурно-градостроительного совета.
 
Главный архитектор Харькова Татьяна Поливанова напомнила, что нынешний генплан был разработан в 2005 году. Согласно этому документу, основное направление территориального развития Харькова - не вширь, а за счет своих внутренних резервов.
 
«Раз в пять лет производится корректировка генерального плана. Это связано с тем, что город меняется, и у территориальной громады появляются новые потребности. В настоящее время многие предприятия предложили сократить свои территории, которые не используются, чтобы не платить за землю. Также они уменьшили площади своих санитарно-защитных зон. Это серьезный резерв на будущее для застройки территории города жилыми домами и сопутствующей инфраструктурой», - отметила Татьяна Поливанова.
 
По ее словам, за последние годы свои территории скорректировали около 100 предприятий. Все эти изменения теперь внесены в генплан.
 
«Например, в новом зонинге генплана предложено перевести территорию бывшего завода «Серп и молот» - а это около 100 гектаров земли - в зону жилого и общественного назначения. Теперь там можно строить микрорайоны, объекты обслуживания жилья», - рассказала главный архитектор города.
 
По ее словам, после внесения изменений в генеральный план города Харькова необходимо будет провести проектирование детальных планов этих территорий, чтобы точно понимать, какие объекты могут там появиться. 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  генплан, градсовет, харьков
 
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