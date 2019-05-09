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09.05.2019  11:34   

В День Победы на Мемориале прошли две акции

Около 15 тысяч человек собралось на торжественное возложение цветов на Мемориале Славы.


// Громадське Харкiв

Такие данные предоставили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, уточнив, что торжественные мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка.

Во время мероприятия на Мемориале проводились две акции.

Около 200 человек пришли с портретами участников Второй мировой войны. По словам очевидцев, они сошлись в словесной перепалке с предствителями националистических организаций, однако правоохранители быстро развели из в две колонны.


 

Тэги:  возложение, мемориал, 9 мая, день победы, харьков
 
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