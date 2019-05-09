В День Победы на Мемориале прошли две акции

Около 15 тысяч человек собралось на торжественное возложение цветов на Мемориале Славы.
Такие данные предоставили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, уточнив, что торжественные мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка.
Во время мероприятия на Мемориале проводились две акции.
Около 200 человек пришли с портретами участников Второй мировой войны. По словам очевидцев, они сошлись в словесной перепалке с предствителями националистических организаций, однако правоохранители быстро развели из в две колонны.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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