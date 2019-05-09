09.05.2019 13:15

Ветераны празднуют на «полевой каше»

9 Мая в Северном корпусе Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина ветераны Второй мировой войны отметили торжественным обедом и концертом.



// city.kharkov.ua

В бальном зале собрались около 300 участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны, бывших узников концлагерей и активистов ветеранских организаций. Для них организовали традиционную «полевую кашу» в армейских котлах и «фронтовые сто грамм». Ветеранов поздравил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«День Победы - это действительно такой праздник, со слезами на глазах. В каждой семье у нас есть погибшие, всем нам есть о чем помолчать, кого вспомнить, кого помянуть.

Мы вспоминаем и благодарим всех, кто прошел эту войну с оружием в руках, кто стоял у станков, кто на своих плечах вынес эту войну, дошел до победы или сложил жизнь за нее. Миллионы человек, миллионы жизней, страшная цена уплачена за мир.

Я желаю нам всем, чтоб никогда это не повторилось, чтоб всегда у нас было мирное небо над головой. Чтоб жизнь побеждала, и здравый смысл побеждал. Уроки жизни, уроки истории нам, детям освободителей, нужно помнить, только с ними будет завтра. Вечная память погибшим и вечная слава победителям!» - сказал городской голова, начиная встречу.

Традиционная «полевая каша» ежегодно проходит при поддержке Геннадия Кернеса. Ветераны с музыкантами пели песни военных лет, танцевали вальс, общались с журналистами и фотографировались.