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09.05.2019  16:17   

Геннадий Кернес и Александр Гвоздик высадили дубы в саду Шевченко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик сегодня, 9 мая, высадили дубы в саду им. Шевченко.


// city.kharkov.ua

По задумке, семь деревьев должны символизировать основоположные принципы международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца - гуманность, беспристрастность, нейтральность, добровольность, независимость, единство, универсальность.

«Сегодня мы высаживаем дубы, которые будут расти сотни лет, - отметил Геннадий Кернес. - Немаловажно, что мы высаживаем эти деревья 9 мая - в День Победы. Здесь собрались одни победители - спортсмены, учителя, врачи, народные депутаты, журналисты, служащие местного самоуправления. Было бы хорошо заложить такую традицию, чтобы 9 мая мы приглашали известных людей на высадку деревьев, и в итоге у нас появится аллея, посвященная этому празднику».

Александр Гвоздик также поддержал эту идею.

«Это важная гуманитарная акция. Семь деревьев символизируют принципы Общества Красного Креста, и они будут постоянным напоминаем для людей о важности той миссии, которую несет эта организация. Наш мэр сказал, что это мероприятие могло бы стать традиционным, и я думаю, что это было бы здорово», - подчеркнул Александр Гвоздик.

Новые деревья высажены за Аллеей почетных гостей кинофестиваля «Харьковская сирень».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, гвоздик, харьков
 
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