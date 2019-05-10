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10.05.2019  11:41   

В Немышлянском районе почтили память героев Второй мировой

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли 8 и 9 мая в Немышлянском районе.


// city.kharkov.ua

По традиции в эти дни жители Немышлянского района собрались у братской могилы воинов по ул. Рыбалко, чтобы вспомнить героев, которые в годы войны ценой собственной жизни завоевали  мир и свободу. 8 мая состоялась траурная панихида по всем погибшим в войне.

Более 300 участников мероприятия, среди которых - ветераны и дети войны, депутаты городского совета, представители районной администрации, предприятий, учреждений и общественных организаций района, возложили цветы к братской могиле воинов и минутой молчания почтили память павших в боях воинов.

После мероприятия жители района пообщались с ветеранами, послушали их воспоминания и наставления, а в конце сделали фото на память.

9 мая делегация ветеранов и представителей трудовых коллективов Немышлянского района приняла участие в возложении цветов на Мемориальном комплексе Славы.

В этот же день торжества по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли в жилом массиве Кулиничи.

Более 250 жителей, представителей администрации района, предприятий и учреждений собрались у братских могил воинов по ул. 7-й Гвардейской Армии, чтобы почтить память погибших защитников и поблагодарить ветеранов и детей войны, которые и сегодня своими делами прославляют родной город.

По традиции после памятных мероприятий всех угощали полевой кашей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  9 мая, день победы, харьков
 
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