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10.05.2019  16:48   

Индустриальный район отметил День Победы (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошло 9 мая на площади возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток».


//city.kharkov.ua
Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная пожелала всем гостям праздника здоровья и хорошего настроения: «Пусть победа сопутствует вам всегда и везде, пусть рядом будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтобы сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш».
 
Музыкальной композицией «Поклонимся великим тем годам» ветеранов войны приветствовали учащиеся общеобразовательных школ района и воспитанники ДДЮТ «Исток».
 
Также перед ними выступили заслуженные артисты Украины Гарри Сетьян, Виктория Венникова, Наталия Шкурко, Виталий Лашко, солисты Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Игорь Сирый и Александр Кварта.
 
Для детей была организована развлекательная программа.
 
Во время праздника работала полевая кухня, где всех желающих угощали кашей.
 
 
 
Тэги:  день победы, индустриальный район, харьков
 
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