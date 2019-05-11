11.05.2019 12:43

В городе появится стометровая цветочная надпись

Склон на улице Деревянко украсит традиционная клумба с надписью «Мы любим Харьков».



//city.kharkov.ua

Ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой» Олеся Гуцель сообщила, что общая площадь клумбы составляет около 240 кв. м, длина - около 100 м, высота букв - 5 м, а «сердца» - 11 м.

По ее словам, всего для создания клумбы «Мы любим Харьков» используют 58 тыс. растений - около 20 тыс. цветов петунии (из 7 тыс. ярко-красных создадут сердце, из 13 тыс. сиреневых - буквы). Для обрамления посадят 23 тыс. цветов альтернантеры и 15 тыс. ирезины. Завершить работы планируется через несколько дней, если не будет обильных дождей.

Олеся Гуцель отметила, что после посадки озеленители постоянно будут ухаживать за цветником – поливать, убирать сорняки и подстригать декоративно-лиственные растения. Она попросила харьковчан бережно относиться к работе коммунальных служб.

«Здесь установлена система воздушно-капельного полива. Вот обнаружили, что сорвали кран. Так и с цветами происходит. Об этом обидно говорить, ведь работники так стараются - на склонах очень тяжело работать, жара, не жара, а садят. А люди выкапывают цветы, вырывают. Хотя все это делается для них», - отметила специалист СКП «Харьковзеленстрой».