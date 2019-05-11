11.05.2019 17:59

В Харькове почтили память жертв Катыньского расстрела (ФОТО)

Церемония, посвященная 79-й годовщине Катынского расстрела, прошла сегодня, 11 мая, на Мемориале жертвам тоталитаризма в Лесопарке.



В Харькове почтили память жертв Катыньского расстрела (ФОТО)



В ней приняли участие представители городской и областной власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, уроженцы Польши из Харькова и Полтавы, священнослужители. Люди возложили цветы, был отслужен поминальный молебен, ксендз прочел проповедь. После молитвы присутствующие почтили память убитых минутой молчания.

Генеральный консул Республики Польша в городе Харькове Януш Яблонский сообщил, что 19 сентября 1939 года приказом НКВД было создано Управление по делам военнопленных и интернированных и организовано восемь лагерей для содержания польских военнопленных. Всего по приказам НКВД было расстреляно 21 тыс. 857 человек, из них 4 тыс. 421 - в Катынском лесу (Смоленская обл.), 3 тыс. 820 человек - в Харькове.

«Были убиты военные и гражданские, среди них - генералы и обычные полицейские, профессоры и сельские учителя, католические священники. Преступления, совершенные в разных местах, называют Катынской трагедией. Целью уничтожения польской элиты было желание лишить польский народ управляющей силы, интеллектуального цвета, представителями которого были расстрелянные офицеры, чтобы польская государственность не смогла возродиться», - сказал Януш Яблонский.

Он также напомнил, что 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился специальный самолет с президентом Лехом Качиньским на борту. Делегация летела в Катынь на годовщину трагедии. Погибли 96 человек, среди которых - представители высших госорганов Польши. Тогда весь мир узнал о Катынском расстреле.

«Все задавали вопрос, почему так много важных людей летели в Катынь? Будущее необходимо строить на правде, и поэтому так важна правда про Катынь. Она устанавливает справедливость и приносит душевный покой. Это сообщение для каждого человека и нации. Это касается как прошлого, так и будущего», - отметил Генконсул Республики Польша.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, она принимала участие в раскопках в Лесопарке.

«С одной стороны лежали люди, одетые в польскую офицерскую форму, а с другой - люди в полосатых пижамах и галошах. В этих раскопках принимали участие люди разных вероисповеданий и национальностей, но когда мы делали эту работу - были едины, понимая, какая произошла трагедия. Эти разрытые ямы - самый страшный памятник, который я помню. Мы собираемся каждый год на этом месте, потому что мы - люди! Перед нам долг – хранить эту память и передавать будущим поколениям. Память – это то, что, делает нас людьми и обязывает отвечать за все, что мы делаем на этой земле», - сказала вице-мэр.

Отметим, что «транспорт смерти» из Старобельского лагеря для содержания польских военнопленных и интернированных двинулся на место казни, к подвалам тюрьмы НКВД по ул. Дзержинского (ныне ул. Мироносицкая), 5 апреля и ехал до 12 мая 1940 года.

Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт в 2000 году на месте захоронения в конце 1930-х - начале 1940-х годов советских граждан и польских военнопленных. Кроме польских фицеров там покоятся тысячи репрессированных и расстрелянных украинцев.